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        Dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeia, havadan görüntülendi

        MUĞLA'nınYatağan ilçesinde 3 bin 500 yıl önce kurulan dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia, havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:30
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        Dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeia, havadan görüntülendi
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        MUĞLA'nınYatağan ilçesinde 3 bin 500 yıl önce kurulan dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia, havadan görüntülendi.

        Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik dönem öncesinde Karyalıların toplandığı yer olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kenti olarak gösterilen antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor. Stratonikeia'daki en eski buluntular, 3 bin 500 yıl öncesine dayanıyor. Kent, geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması nedeniyle 'Gladyatörler Şehri' olarak da biliniyor. Stratonikeia, antik döneme ait gymnasium, bouleuterion, tiyatro, kent kapısı ve çeşme gibi anıtsal yapılarının yanında, köy meydanı, Beylikler Dönemi Hamamı, Şaban Ağa CamiSi, Osmanlı Çeşmesi ve ağa evleri gibi Türk mimarisi açısından önemli örneklere sahip.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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