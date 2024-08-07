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        Muğlaspor iç sahada Denizli yolcusu

        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda açık tribünün yıkılıp, çürük raporu alan stadın kapsamlı tadilata alınması nedeniyle yeni sezon öncesi stadyum sorunuyla karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:03
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        Muğlaspor iç sahada Denizli yolcusu
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        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda açık tribünün yıkılıp, çürük raporu alan stadın kapsamlı tadilata alınması nedeniyle yeni sezon öncesi stadyum sorunuyla karşı karşıya geldi. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, depreme dayanıksız raporu alan kendi statları yerine ilk yarıda iç saha maçlarını Denizli Atatürk Stadı'nda oynayacaklarını dile getirdi.

        Bu durumun kulübe 2.5 milyon TL gibi ekstra bir maliyet çıkaracağını söyleyen Menaf Kıyanç, "Stadımıza yapılacak çelik tribünle ilgili proje hazırlandı. Ödeneğin aktarılması durumunda hızlı bir şekilde ihalesi yapılacak ve bu stadın tamamlanacağını biliyoruz. Sahamız olmasa da şampiyon olmak durumundayız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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