Muğla'da orman yangını

Milas ilçesi kırsal Sekköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile hava unsurları sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.