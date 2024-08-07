Muğla'da orman yangını (2)

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangına; 8 helikopter, 4 uçak, 17 arazöz, 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 156 orman işçisi, termik santrale bağlı arazözler ve çok sayıda ekiple müdahale devam ediyor.

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