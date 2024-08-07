MSB:Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Milas/Muğla yakınlarında Sekköy bölgesi ormanlık alanında başlayan yangına müdahale etmek üzere Bakanlığımız tarafından; 2 adet T-70, 1 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi.

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