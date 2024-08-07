Muğla'da orman yangını (3)

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi. Yangına 32 arazöz, 160 orman işçisi, jandarmaya bağlı 3 TOMA, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye, 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, Kemerköy Termik Santrale bağlı 7 itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ediyor.

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