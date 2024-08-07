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        Muğla'da orman yangını (3)

        HAVADANMÜDAHALE SONA ERDİMuğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 21:59 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:00
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        Muğla'da orman yangını (3)
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        HAVADANMÜDAHALE SONA ERDİ

        Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi. Yangına 32 arazöz, 160 orman işçisi, jandarmaya bağlı 3 TOMA, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye, 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, Kemerköy Termik Santrale bağlı 7 itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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