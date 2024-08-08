Muğla'da orman yangını (5)

350NUFUSLU ÇAKIRALAN KÖYÜ BOŞALTILDI

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, 350 nüfuslu Çakıralan Köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Vali Akbıyık, “Bugün saat 15.15’te Sekköy’de zirai alanda, zeytinliklerde başlayan bir yangın, daha sonra orman alanına sıçradı. Saat 19.00 civarı kontrol altına aldığımızı düşünürken spot atarak Çakıralan Köyü ormanlık alanlara geldi. Şu anda da müdahale havadan karadan devam ediyor. Tabii burada Orman Genel Müdürlüğü'müzün, Bölge Müdürlüğümüzün uçakları, helikopterleri, yine Milli Savunma Bakanlığı'mızdan uçak ve helikopter aracılığıyla havadan müdahale ediliyor. 12 Orman Genel Müdürlüğü yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaklaşık 20 civarı havadan uçak ve helikopterimiz müdahale ediyor. Şu an gece görüşte helikopterler müdahale ediyor. Karadan müdahale eden arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, dozerlerimiz var, yine köylülerin desteği var. Çakıralan Köyümüzün sıfır noktasına kadar gelen bir yangın, Şu anda 350 nüfusu olan 60 haneli köyümüzü boşalttık. Köye sıçramadan ve bir can kaybı olmadan kontrol altına almak için büyük mücadele var.” Diye konuştu.