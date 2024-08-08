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        Muğla'da orman yangını (5)

        350NUFUSLU ÇAKIRALAN KÖYÜ BOŞALTILDIMuğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, 350 nüfuslu Çakıralan Köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 00:41 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:45
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        Muğla'da orman yangını (5)
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        350NUFUSLU ÇAKIRALAN KÖYÜ BOŞALTILDI

        Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, 350 nüfuslu Çakıralan Köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Vali Akbıyık, “Bugün saat 15.15’te Sekköy’de zirai alanda, zeytinliklerde başlayan bir yangın, daha sonra orman alanına sıçradı. Saat 19.00 civarı kontrol altına aldığımızı düşünürken spot atarak Çakıralan Köyü ormanlık alanlara geldi. Şu anda da müdahale havadan karadan devam ediyor. Tabii burada Orman Genel Müdürlüğü'müzün, Bölge Müdürlüğümüzün uçakları, helikopterleri, yine Milli Savunma Bakanlığı'mızdan uçak ve helikopter aracılığıyla havadan müdahale ediliyor. 12 Orman Genel Müdürlüğü yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaklaşık 20 civarı havadan uçak ve helikopterimiz müdahale ediyor. Şu an gece görüşte helikopterler müdahale ediyor. Karadan müdahale eden arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, dozerlerimiz var, yine köylülerin desteği var. Çakıralan Köyümüzün sıfır noktasına kadar gelen bir yangın, Şu anda 350 nüfusu olan 60 haneli köyümüzü boşalttık. Köye sıçramadan ve bir can kaybı olmadan kontrol altına almak için büyük mücadele var.” Diye konuştu.

        ‘YANAN ALAN 30 HEKTARIN ÜZERİNDE’

        Vali Akbıyık, yangının tahminen 30 hektar alan üzerinde etkili olduğunu ve rüzgarın sürekli yön değiştirmesinin çalışmaları güçleştirdiğini ifade ederek, “Çıkış nedeni elektrik tellerinden olabileceği değerlendiriliyor. Tam olarak netleşmedi. Bir ahır zarar gördü, alevler mezarlığa kadar geldi. Ama köy etrafını tüm ekiplerimiz çevirerek itfaiye, iş makinalarımız, yollar açarak koruma altına aldıklarını düşünüyoruz. Sürekli yön değiştiren rüzgar var. Tekrar bir spot atmazsa inşallah köye gelmeden kontrol almaya çalışıyoruz. Tahliye edilen vatandaşlar kendi tercihleriyle yakın köylerdeki, mahallelerdeki akrabalarına gittiler, ama bizim termik santrallerde de onları götüreceğimiz yerlerimiz mevcut. Gençler köyde kaldı. Burada çalışan arkadaşlarımıza yardım eden 40 civarı genç de destek oluyor. Alan geniş, gece olduğu için şu anda bir ölçüm yapamıyoruz ama yanan alan tahmini 30 hektarın üzerindedir diye düşünüyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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