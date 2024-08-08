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        Marmaris'te yiyecek arayan yaban domuzları şehir merkezine indi; o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 01:24 Güncelleme: 08.08.2024 - 01:30
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        Marmaris'te yiyecek arayan yaban domuzları şehir merkezine indi; o anlar kamerada
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Turizmin önemli merkezlerinden Marmaris'te akşam saatlerinde, aç kalan ve şehir merkezine kadar inen yaban domuzu sürüsü, ara sokaklarda bahçelere girerek yiyecek aradı. İlçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında da dolaşan yaban domuzları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sayıları oldukça fazla olan yaban domuzu sürüsü bir süre sokak aralarında yiyecek aradıktan sonra ağaçlıkla alana yönelip kayboldu. Bu sırada mahalle sakinleri dışarı çıkamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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