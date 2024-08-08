Marmaris'te yiyecek arayan yaban domuzları şehir merkezine indi; o anlar kamerada
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Turizmin önemli merkezlerinden Marmaris'te akşam saatlerinde, aç kalan ve şehir merkezine kadar inen yaban domuzu sürüsü, ara sokaklarda bahçelere girerek yiyecek aradı. İlçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında da dolaşan yaban domuzları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sayıları oldukça fazla olan yaban domuzu sürüsü bir süre sokak aralarında yiyecek aradıktan sonra ağaçlıkla alana yönelip kayboldu. Bu sırada mahalle sakinleri dışarı çıkamadı.
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