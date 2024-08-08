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        Muğla'da orman yangını (6)

        MUĞLABÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ARAS: ÇOK ACI BİR YANGIN, MAALESEF BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK KAYIP VARMuğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını 10'uncu saatini geride bırakırken, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 01:54 Güncelleme: 08.08.2024 - 02:00
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        Muğla'da orman yangını (6)
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        MUĞLABÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ARAS: ÇOK ACI BİR YANGIN, MAALESEF BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK KAYIP VAR

        Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi’nde çıkan orman yangını 10’uncu saatini geride bırakırken, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemede bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, söndürme çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sekköy’de başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Çakıralan Mahalle'mize sıçradı. Ormanlık ve zeytinlik alandan yangın meskun mahallere kaydı. Yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle müdahale devam ediyor. Biz köyümüzü korumaya çalışıyoruz. Can ve mal kaybı olmasın diye arkadaşlarımız mücadele ediyorlar. Şu anda yangın belli ölçüde kontrol altına alınmış durumda, Sayın Valimiz burada işin başında ve kontrolünde. Çok acı bir yangın, maalesef bölgede çok büyük kayıp var. Yaraları saracağız vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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