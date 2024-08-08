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        Muğla'da kamyon, tur minibüsüne çarptı: 6 turist yaralı

        MUĞLA'nınMilas ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı tur minibüsünün devrildiği kazada 6 turist yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:45
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        Muğla'da kamyon, tur minibüsüne çarptı: 6 turist yaralı
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        MUĞLA'nınMilas ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı tur minibüsünün devrildiği kazada 6 turist yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Bodrum - Milas kara yolu Baharlı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden E.Y.'nin kullandığı 09 AET 110 plakalı hafriyat kamyonu, önündeki A.K. yönetimindeki 07 ABE 819 plakalı tur minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, refüje devrildi. Minibüsteki 6 turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kamyon şoförü E.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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