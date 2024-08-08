Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Milas'taki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altında (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesi kırsal Sekköy Mahallesi'nde dün saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 13:04 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milas'taki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altında (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONTROLALTINA ALINDI

        Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Sekköy Mahallesi'nde dün saat 15.15 sıralarında çıkıp, tarım arazilerine de sıçrayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 60 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 20 kişi tutuklandı
        Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 20 kişi tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Muğla'da kamyon, tur minibüsüne çarptı: 6 turist yaralı
        Muğla'da kamyon, tur minibüsüne çarptı: 6 turist yaralı
        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Muğla'da çekici ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada 6 turist yaralandı
        Muğla'da çekici ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada 6 turist yaralandı
        MUĞLA Milas' ta orman yangını 2. gününde
        MUĞLA Milas' ta orman yangını 2. gününde