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        Muğla'da göçmen kaçaklığına 20 tutuklama

        MUĞLA'da, göçmen kaçakçılığı operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:05
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        Muğla'da göçmen kaçaklığına 20 tutuklama
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        MUĞLA'da, göçmen kaçakçılığı operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kentte insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2-4 Ağustos tarihlerinde Bodrum, Milas, Marmaris ve Datça ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 kamyonet ile 7 otomobil ele geçirildi, 22 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen araçların sürücülerine 57 bin 951 lira ceza uygulandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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