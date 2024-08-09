Muğlaspor'dan defansa takviye

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe kampını sürdüren Muğlaspor, 2'nci Lig ekibi Kırklarelispor'dan 27 yaşındaki stoper Sırat Yeşilördek'i transfer etti. Sırat, Kartepe kampında Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Sportif Direktör Ozan Özkan’ın katılımıyla imza attı. Kariyerinde Gebzespor, Sultanbeyli Belediyespor, Osmaniyespor, Kırşehir FSK ve Kırklarelispor formalarını terleten Sırat, 2'nci Lig’de 79, 3'üncü Lig’de 81 maçta forma giyip 8 gol kaydetti.

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