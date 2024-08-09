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        Muğlaspor'dan defansa takviye

        TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe kampını sürdüren Muğlaspor, 2'nci Lig ekibi Kırklarelispor'dan 27 yaşındaki stoper Sırat Yeşilördek'i transfer etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:00
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        Muğlaspor'dan defansa takviye
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        TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe kampını sürdüren Muğlaspor, 2'nci Lig ekibi Kırklarelispor'dan 27 yaşındaki stoper Sırat Yeşilördek'i transfer etti. Sırat, Kartepe kampında Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Sportif Direktör Ozan Özkan’ın katılımıyla imza attı. Kariyerinde Gebzespor, Sultanbeyli Belediyespor, Osmaniyespor, Kırşehir FSK ve Kırklarelispor formalarını terleten Sırat, 2'nci Lig’de 79, 3'üncü Lig’de 81 maçta forma giyip 8 gol kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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