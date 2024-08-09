Marmaris'te orman yangını

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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