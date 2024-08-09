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        Muğla'da tarihi eser operasyonu; Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Kral Hekatomnos'un 2 bin 500 yıllık mermer heykeli, Roma dönemine ait koç başı ve sunak taşı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 22:29 Güncelleme: 09.08.2024 - 22:35
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        Muğla'da tarihi eser operasyonu; Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Kral Hekatomnos'un 2 bin 500 yıllık mermer heykeli, Roma dönemine ait koç başı ve sunak taşı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas'ta Y.Ö.'nün elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine bu akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, Kral Hekatomnos'un 2 bin 500 yıllık mermer heykeli, sunak taşı ve Roma dönemine ait koç başı ele geçirildi. Eserler, Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan Y.Ö.'nün işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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