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        Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 393 firmaya 806 bin lira ceza

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki denetimlerde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağına uymadığı belirlenen 393 firmaya, belediye ekipleri tarafından toplam 806 bin 436 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:40
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        Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 393 firmaya 806 bin lira ceza
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki denetimlerde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağına uymadığı belirlenen 393 firmaya, belediye ekipleri tarafından toplam 806 bin 436 lira ceza kesildi.

        Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'da, 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasakları başladı. Bu kapsamda, yarımada genelinde Bodrum Belediyesi ekipleri inşaat yasaklarına uymayan firmalara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tarafından, yasak kapsamında 1685 şikayet değerlendirilirken, 393 firmaya, Kabahatler Kanunu gereği, toplam 806 bin 436 lira cezai işlem uygulandı. Ekiplerin yarımada genelinde denetimlerini 15 Ekim'e kadar sürdüreceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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