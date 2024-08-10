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        Bodrum'da tankerle su dağıtımı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bazı bölgelerde yaşanan su kesintileri nedeniyle yaşayanlar mağdur oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:51 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:55
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        Bodrum'da tankerle su dağıtımı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bazı bölgelerde yaşanan su kesintileri nedeniyle yaşayanlar mağdur oldu. Tankerle su kesintisi yaşanan bölgelerde su dağıtımı yapıldı. Çareyi evlerindeki depoları doldurmakta bulan mahalleli ise sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Şehrin üst kotlu noktalarında su temininde zorluklar yaşanıyor. Vatandaşlarımıza tankerlerle su takviyesi yapılıyor. Alt kolu noktalarda ise basıncın artırılması nedeniyle boru hattı sürekli olarak patlıyor. Şehir günlerce susuz kalabiliyor" dedi.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da kente su sağlayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 12'ye düştü, barajın ölü hacme düşmesi nedeniyle barajdan su alımı sona erdi. Yarımadaya su sağlayan bir diğer baraj olan Geyik Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 36'lardan yüzde 31'e geriledi. Bodrum'a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı'ndan su sağlanmaya devam ederken, Gürece, Bitez, Çırkan gibi mahallelerin yüksek kotlarında su kesintileri yaşandı. Kesintiler nedeniyle su tankerleriyle depolarına su talep edenlere dağıtım yapıldı. Vatandaşlar kesintilerin sona ermesini isteyerek yetkililerden çözüm istedi.

        ‘ŞEHRE SÜREKLİ SU TEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİLEMİYOR’

        Yaşanan su sorunu ile ilgili değerlendirme yapan MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'da su kesintilerinin bir türlü önüne geçilmiyor. Yılbaşından beri Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi minimum düzeydeydi. Su seviyesi ölü hacminin altında indi ve Bodrum'a su akışı tamamen kesildi. Şu an itibariyle Geyik Barajı'ndan bir su temini söz konusu, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), su kapasitesini artırabilmek için Mumcular Arıtma Tesisi'ne de Geyik Barajı'ndan su basılarak şehirdeki arıtılmış su arzını artırılma yoluna gidiyor. Bununla beraber işletmede büyük sorunlar olduğunu görüyoruz. İşletme basıncının sürekli olarak temin edilmemesi nedeniyle özellikle şehrin üst kotlu noktalarında su temininde zorluklar yaşanıyor. Vatandaşlarımıza tankerlerle su takviyesi yapılıyor. Alt kotlu noktalarda ise basıncın artırılması nedeniyle boru hattı sürekli olarak patlıyor. Gerek boru hattının cinsinden ve yataklanmasından gerekse de işletmeden kaynaklı sorunlar nedeniyle boru hattı hemen hemen her gün patlıyor ve şehre sürekli su temini gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle şehir günlerce susuz kalabiliyor" ifadelerini kullandı.

        '20 GÜNDÜR SU YOK'

        Su deposuyla ihtiyaçlarını giderdiğini söyleyen Ali Tarı, "20 günden fazla su yok. Bulunduğumuz bölgede 15 haneye su geliyor ancak buraya çıkmıyor. Önceki gece su geldi ama 20 dakika sonra su akmadı. Depolarımızı dolduruyoruz. Bu suyu içmek için kullanmıyoruz. Bulaşık, çamaşır ve banyo için kullanıyoruz" dedi.

        Evinde 20 gündür su olmadığını ifade eden Zeynep Kılınç ise "20 gündür suyumuz yok, yaklaşık 1 aydır düzensiz. Su bulunduğumuz bu noktaya çıkmıyor. Çok az geliyor 15-20 dakika sürüyor bizde suyu depomuza basıyoruz. Oradan idare ediyoruz, çamaşırlarımı yıkamak için kızıma gidiyorum. Bulaşık ve çamaşır makinesi çalıştıramıyoruz. Arada sırada gelse o da yeter ama su da yok diyorlar" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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