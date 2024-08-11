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        Dalyan Kanalı'nın labirent görünümlü sazlıkları

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde labirent görünümlü sazlıklarıyla dikkat çeken ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretçi akınına uğradığı dünyaca ünlü Dalyan Kanalı, havadan dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:40
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        Dalyan Kanalı'nın labirent görünümlü sazlıkları
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde labirent görünümlü sazlıklarıyla dikkat çeken ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretçi akınına uğradığı dünyaca ünlü Dalyan Kanalı, havadan dronla görüntülendi. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, "Labirent görüntüsü, bölgemize gelen turistler tarafından çok cazip karşılanıyor. Turistler, teknelerle sazlıkların arasında dolaşıp, fotoğraf çekmek istiyor. Bu da bölgemizin tanınmasında en büyük etken oluyor" dedi.

        Köyceğiz Gölü'nü dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile birleştiren, 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Dalyan Kanalı, her yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Turistler, Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen 10 kilometre uzunluğundaki kanalda, tur tekneleriyle yolculuğa çıkıyor. Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan zengin olan bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla ziyaretçilerine keyifli bir tatil imkanı sunuyor. Havadan dronla görüntülenen Dalyan Kanalı, labirent görünümlü sazlıkları ile dikkat çekiyor.

        'KORUYUCU EN GÜZEL BİTKİ ÇEŞİDİ SAZLIKLARDIR'

        Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı ve lagün diye tabir edilen deltanın bir mucizevi oluşumun eseri olduğunu belirterek, "Gölümüzün, kanalın ve deltanın koruyucu en güzel bitki çeşidi; sazlıklardır. Sazlıklar denizin göle akma zamanında akşama kadar, sabaha kadar da gölün denize aktığı zamanlarda resmen bir filtre görevi yapmaktadır. Bu görevi yaparken de organik besinleri kendi üzerine çekerek vitamin olarak kullanıyor. Labirent görüntüsü, bölgemize gelen turistler tarafından çok cazip karşılanıyor. Turistler, teknelerle sazlıkların arasında dolaşıp, fotoğraf çekmek istiyor. Bu da bölgemizin tanınmasında en büyük etken oluyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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