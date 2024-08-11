Muğlaspor'dan iyi başlangıç

TFF3'üncü Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Kocaeli Kartepe kampında devam eden Muğlaspor, ilk hazırlık maçında 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Beykoz 1908 Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın hemen başında Cemal Kızılateş'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Utkan Konyalı'nın attığı golle skorda 2-0 üstünlük yakalayan Muğla ekibi, ardından kalesinde gol görmesine rağmen mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.

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