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        Muğlaspor'dan iyi başlangıç

        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Kocaeli Kartepe kampında devam eden Muğlaspor, ilk hazırlık maçında 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Beykoz 1908 Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:31 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:35
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        Muğlaspor'dan iyi başlangıç
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        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Kocaeli Kartepe kampında devam eden Muğlaspor, ilk hazırlık maçında 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Beykoz 1908 Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın hemen başında Cemal Kızılateş'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Utkan Konyalı'nın attığı golle skorda 2-0 üstünlük yakalayan Muğla ekibi, ardından kalesinde gol görmesine rağmen mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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