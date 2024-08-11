Bodrum FK'nın tarihi günü

SÜPERLig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü sezonun ilk maçında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Sezon öncesi ışıklandırma sistemi takılıp lig kriterlerine uygun hale getirilen Bodrum İlçe Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Süper Lig'de tarihinin ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Bodrum ekibi, geçen sezon Play-Off'tan sarkan cezası nedeniyle mücadelede taraftarından yoksun olacak.

Henüz 9 yıl önceye kadar tek sezon hariç tarihi boyunca amatör liglerde yer alan, 2015'te 3'üncü Lig'e, 2017'de 2'nci Lig'e çıkan Bodrum ekibi, 2020'den itibaren şirketleşip yönetimini Başkan Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk'ün devralmasıyla peri masalını gerçeğe dönüştürmüştü. Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un senelerce amatör liglerde yer alan takımı 2022'de 1'inci Lig'e, geçen sezon da Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeyi başardı.