Bodrum FK - Gaziantep FK: 0-1

Süper Lig'in yeni takımı Bodrum Futbol Kulübü, ligin ilk haftasında 10 kişi kalan Gaziantep Futbol Kulübü'ne uzatmanın 90+7'nci dakikasında yediği tek golle yenildi. Sezon öncesi ışıklandırma sistemi takılan Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan ilk gece maçında ev sahibi ekip geçen yıldan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun kaldı. Mücadeleyi Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi. Konuk ekip Gaziantep FK, yeni transfer Daubin’in 53'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Maç golsüz tamamlanacak derken 90+7'de sahneye çıkan yine Gaziantep'in yeni transferlerinden Saborit takımına galibiyeti getirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.