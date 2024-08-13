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        Bodrum FK tarihi sınavında son anda yıkıldı

        Muğla'yı futbolda Süper Lig'de temsil eden ilk takım olan Bodrum Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında puanı 90+7'nci dakikada kaçırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:40
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        Bodrum FK tarihi sınavında son anda yıkıldı
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        Muğla'yı futbolda Süper Lig'de temsil eden ilk takım olan Bodrum Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında puanı 90+7'nci dakikada kaçırdı. Sezon öncesi ışıklandırma sistemi takılıp elden geçen Bodrum İlçe Stadı'ndaki ilk gece maçında Gaziantep FK'yı ağırlayan yeşil-beyazlı ekip, 10 kişi kalan rakibi önünde skor 0-0 devam ederken 90+7'de kalesinde gördüğü golle mağlup oldu. Henüz 9 yıl önceye kadar tek sezon hariç tarihi boyunca amatör liglerde yer alan, 2015'te 3'üncü Lig'e çıkarak başladığı yükselişte Süper Lig'e kadar ulaşmayı başaran Bodrum FK ilk sınavında son anda üzüntü yaşadı.

        Bodrum FK'nın dümeninde 2'nci Lig'den bu yana kesintisiz yer alan teknik direktör İsmet Taşdemir, futbolun doğrularını yaparak yollarına devam edeceklerini söyledi. İsmet Taşdemir, "Geçen sene bu senaryoları yaşamıştık. Buna benzer maçlar yaşadık. Oyuncu arkadaşlarımın maçın başından sonuna kadar gösterdikleri oyundan çok memnunum. İlk maçımızdı, ara ara heyecan da vardı. Bu heyecan ve beceriksizlik son noktalarda, son vuruşlarda bizim işimizde pek yaramadı. Dolayısıyla çok pozisyon harcadık. Son saniye gol ile mağlup olduk. Gerçekten çok üzgünüz ama takılı kalmayacağız. Futbol doğrularını yaptığımız çok şey var. Bunları birazcık daha geliştirerek, üstüne katarak yolumuza devam etmeye çalışacağız" dedi.

        İLK 11'İN 9'U ALT LİGLERDEN

        Süper Lig'de geçireceği ilk sezon öncesi çoğu genç olmak üzere 8 transfer yapan Bodrum FK, Gaziantep FK önüne ilk 11'de geçen sezonlarda da kadrosunda yer alan 9 isimle çıktı. İstikrarı seçen Muğla temsilcisinde yıllardır kadroda yer alan eski futbolculardan Üzeyir Ergün, Cenk Şen, Ali Aytemur, Samet Yalçın, Burak Çoban, Gökdeniz Bayrakdar'ın yanı sıra yine 1'inci Lig'deki yabancılardan Sousa, Musah Mahammed ile Brazao ilk 11'de görev yaptı. Yeni transferlerden yalnız stoper Herelle ve orta saha Ribeiro 11'de forma giydi. Yine yenilerden Dimitrov dışındaki tüm yedek kulübesini de takımda yıllardır görev alan eski futbolcular oluşturdu.

        CELAL TARİHE GEÇTİ

        Tüm kariyerini yeşil-beyazlı kulüpte geçiren 30 yaşındaki forveti Celal Dumanlı, aynı takım formasıyla 6 farklı ligde forma giyen ilk oyuncu olarak tarihe geçti. 2006 yılından bu yana altyapısında yetiştiği Bodrum'da Muğla Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, TFF 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de oynayıp şampiyonluklar yaşayan Celal, Gaziantep önünde 77'nci dakikada oyuna dahil olarak kulübüyle Süper Lig maçına çıktı.

        ESKİLER SÜPER LİG'DE İLKLERİ YAŞADI

        Bodrum FK'da 27 yaşına kadar tüm kariyerini amatör liglerde geçiren, ilk kez 2019 yılında profesyonel olan sağ bek Üzeyir Ergün de 32 yaşında ilk defa Süper Lig'de görev yaptı. İskelet kadrosunu 2'nci Lig'den bu yana koruyan Bodrum FK'da Celal gibi Bölgesel Amatör Lig'den beri takımda forma giyen 38 yaşındaki Erkan Değişmez maçta yedek bekledi. Ali Aytemur, Cenk Şen, Samet Yalçın, Burak Çoban gibi eski futbolcular kariyerlerinin ilk Süper Lig maçına çıktı. Kaptanlardan 37 yaşındaki Kenan Özer 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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