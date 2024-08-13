Bodrum FK tarihi sınavında son anda yıkıldı

Muğla'yı futbolda Süper Lig'de temsil eden ilk takım olan Bodrum Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında puanı 90+7'nci dakikada kaçırdı. Sezon öncesi ışıklandırma sistemi takılıp elden geçen Bodrum İlçe Stadı'ndaki ilk gece maçında Gaziantep FK'yı ağırlayan yeşil-beyazlı ekip, 10 kişi kalan rakibi önünde skor 0-0 devam ederken 90+7'de kalesinde gördüğü golle mağlup oldu. Henüz 9 yıl önceye kadar tek sezon hariç tarihi boyunca amatör liglerde yer alan, 2015'te 3'üncü Lig'e çıkarak başladığı yükselişte Süper Lig'e kadar ulaşmayı başaran Bodrum FK ilk sınavında son anda üzüntü yaşadı.

Bodrum FK'nın dümeninde 2'nci Lig'den bu yana kesintisiz yer alan teknik direktör İsmet Taşdemir, futbolun doğrularını yaparak yollarına devam edeceklerini söyledi. İsmet Taşdemir, "Geçen sene bu senaryoları yaşamıştık. Buna benzer maçlar yaşadık. Oyuncu arkadaşlarımın maçın başından sonuna kadar gösterdikleri oyundan çok memnunum. İlk maçımızdı, ara ara heyecan da vardı. Bu heyecan ve beceriksizlik son noktalarda, son vuruşlarda bizim işimizde pek yaramadı. Dolayısıyla çok pozisyon harcadık. Son saniye gol ile mağlup olduk. Gerçekten çok üzgünüz ama takılı kalmayacağız. Futbol doğrularını yaptığımız çok şey var. Bunları birazcık daha geliştirerek, üstüne katarak yolumuza devam etmeye çalışacağız" dedi.

İLK 11'İN 9'U ALT LİGLERDEN Süper Lig'de geçireceği ilk sezon öncesi çoğu genç olmak üzere 8 transfer yapan Bodrum FK, Gaziantep FK önüne ilk 11'de geçen sezonlarda da kadrosunda yer alan 9 isimle çıktı. İstikrarı seçen Muğla temsilcisinde yıllardır kadroda yer alan eski futbolculardan Üzeyir Ergün, Cenk Şen, Ali Aytemur, Samet Yalçın, Burak Çoban, Gökdeniz Bayrakdar'ın yanı sıra yine 1'inci Lig'deki yabancılardan Sousa, Musah Mahammed ile Brazao ilk 11'de görev yaptı. Yeni transferlerden yalnız stoper Herelle ve orta saha Ribeiro 11'de forma giydi. Yine yenilerden Dimitrov dışındaki tüm yedek kulübesini de takımda yıllardır görev alan eski futbolcular oluşturdu.