Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 59 kaçak göçmen yakalandı, 28'i de kurtarıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 59 kaçak göçmen yakalandı, botları motor arızası nedeniyle sürüklenen 28 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 59 kaçak göçmen yakalandı, 28'i de kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 59 kaçak göçmen yakalandı, botları motor arızası nedeniyle sürüklenen 28 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Ağustos'ta saat 04.25 ve 06.10’da, Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, yurt dışına çıkmaya çalışan 22’si çocuk 59 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, aynı tarihte saat 06.35'te de Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 1’i çocuk 28 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Koyun kalp kapakçığı insanlarda kullanılacak
        Koyun kalp kapakçığı insanlarda kullanılacak
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Muğla'da kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum FK tarihi sınavında son anda yıkıldı
        Bodrum FK tarihi sınavında son anda yıkıldı
        Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum FK - Gaziantep FK maçının ardından
        Bodrum FK - Gaziantep FK maçının ardından
        Bodrum FK - Gaziantep FK: 0-1
        Bodrum FK - Gaziantep FK: 0-1
        Hasta yakını ile çıkan arbedede kalp krizi geçiren doktor: Hekimliğe devam...
        Hasta yakını ile çıkan arbedede kalp krizi geçiren doktor: Hekimliğe devam...