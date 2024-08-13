Bodrum'da 59 kaçak göçmen yakalandı, 28'i de kurtarıldı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 59 kaçak göçmen yakalandı, botları motor arızası nedeniyle sürüklenen 28 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Ağustos'ta saat 04.25 ve 06.10’da, Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, yurt dışına çıkmaya çalışan 22’si çocuk 59 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, aynı tarihte saat 06.35'te de Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 1’i çocuk 28 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.