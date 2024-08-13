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        Sokak köpeği tabancayla vuruldu

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, boynundan tabancayla vurulan sokak köpeği, Bodrum ilçesinde özel bir veterinere götürülüp tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 19:38 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:40
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        Sokak köpeği tabancayla vuruldu
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, boynundan tabancayla vurulan sokak köpeği, Bodrum ilçesinde özel bir veterinere götürülüp tedaviye alındı. Jandarma köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, 11 Ağustos Pazar günü, Milas'a bağlı Meşelik Mahallesinde meydana geldi. Bölgedeki esnaf tarafından bakılan sokak köpeği, kanlar içerisinde bulundu. Yaralı köpek, Bodrum'da bulunan özel bir veteriner kliniğine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde köpeğin tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandığı, kurşunun boyun bölgesinden girdiği ve çenesinin dağıldığı tespit edildi. Durumu stabil olan yaralı köpek, ameliyata alınacak. Şikayet üzerine jandarma ekipleri, köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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