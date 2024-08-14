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        Muğlaspor yenişemedi

        TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe'deki kampını sürdüren Muğlaspor, oynadığı hazırlık maçında Muşspor'la 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:10
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        Muğlaspor yenişemedi
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        TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe'deki kampını sürdüren Muğlaspor, oynadığı hazırlık maçında Muşspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda yeni transfer Sırat Yeşilördek'in golüyle skora dengeyi getirdi.

        Muğla temsilcisi kamptaki ikinci hazırlık sınavında 16 Ağustos Cuma günü 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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