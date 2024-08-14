Muğlaspor yenişemedi
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe'deki kampını sürdüren Muğlaspor, oynadığı hazırlık maçında Muşspor'la 1-1 berabere kaldı.
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe'deki kampını sürdüren Muğlaspor, oynadığı hazırlık maçında Muşspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda yeni transfer Sırat Yeşilördek'in golüyle skora dengeyi getirdi.
Muğla temsilcisi kamptaki ikinci hazırlık sınavında 16 Ağustos Cuma günü 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.
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