Bodrum FK'da hücum hattına takviye
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, 28 yaşındaki forvet oyuncusu George Puşcaş'ı renklerine bağladı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, 28 yaşındaki forvet oyuncusu George Puşcaş’ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip Puşçaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip, İtalya Serie A takımlarından Genoa’da forma giyen Romanya asıllı tecrübeli forvet oyuncusu George Puşcaş’ı kadrosuna kattı. Bodrum FK, Puşçaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan, Puşçaş geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bari’de çıktığı 15 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu Puşcaş, Romanya Milli Takımı forması altında çıktığı 44 maçta 11 kere meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
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