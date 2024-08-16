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        Evlerinin salonunda otururken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde evlerinin salonunda otururken tabanca ile vurulan 2 kişi, hayatını kaybetti, 4 şüpheli, geldikleri otomobille kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 09:22 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:25
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        Evlerinin salonunda otururken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde evlerinin salonunda otururken tabanca ile vurulan 2 kişi, hayatını kaybetti, 4 şüpheli, geldikleri otomobille kaçtı.

        Olay, gece saatlerinde Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi otomobille kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin yaşadığı eve geldi. Evin içerisindeki 4 kişi, bir süre sonra 2 kişiye tabancayla ateş açıp, otomobille kaçtı. Silah sesini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden 2 erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölenlerden birinin koltukta oturarak diğerinin ise yüzü sehpaya dönük olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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