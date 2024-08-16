Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da makilik yangını

        MUĞLA'nınMilas ilçesinde makilikte yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da makilik yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınMilas ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Lisesi yakınındaki makilikte, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Babadağ'dan bu yılın 7 ayında 73 bin 670 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı
        Babadağ'dan bu yılın 7 ayında 73 bin 670 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı
        Muğla'daki Saklıkent Kanyonu, sıcaklarda serinlemek isteyenleri ağırlıyor
        Muğla'daki Saklıkent Kanyonu, sıcaklarda serinlemek isteyenleri ağırlıyor
        Evlerinin salonunda otururken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
        Evlerinin salonunda otururken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
        Bodrum'da iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Bodrum'da iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Güldestan" sahnelendi
        21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Güldestan" sahnelendi
        Muğla'da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı
        Muğla'da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı