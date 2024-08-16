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        Muğla'da makilik yangını(2)

        KONTROLALTINA ALINDIMilas'ta makilik yangını ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:00
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        Muğla'da makilik yangını(2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Milas’ta makilik yangını ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektar alan zarar gördü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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