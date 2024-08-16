Bodrum'da makilik yangını

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilikte, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ile 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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