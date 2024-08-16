Bodrum'da makilik yangını (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 14.00'da çıkan maki yangını, tarım arazisine de sıçradı. Alevler, havadan ve karadan 4 saat müdahaleyle 18.00 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre bir bölümü tarım arazisi 17 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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