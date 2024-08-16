Milas'ta orman yangını

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas'ın kırsal Beçin ile Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.