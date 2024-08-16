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        Milas'ta orman yangını (2)

        MUĞLABEÇİN'DE 2 KÖY BOŞALTILDI, AYDIN BOZDOĞAN YANGINI MUĞLA KAVAKLIDERE'YE GEÇTİMilas'ta devam eden yangın 5'inci saatini geride kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 23:25 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:30
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        Milas'ta orman yangını (2)
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        MUĞLABEÇİN'DE 2 KÖY BOŞALTILDI, AYDIN BOZDOĞAN YANGINI MUĞLA KAVAKLIDERE'YE GEÇTİ

        Milas’ta devam eden yangın 5’inci saatini geride kaldı. Yangına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulundu. 2 köyün boşaltıldığını ve Bozdoğan’da çıkan yangının Muğla Kavaklıdere’ye ulaştığını söyleyen Akbıyık, "Bugün bizim 5’inci yangınımız, 2 tanesi çok büyük. Bunlardan biri Aydın Bozdoğan’dan başladı bizim Kavaklıdere ilçe sınırlarımıza kadar geldi ve şu an devam ediyor. Beçin bölgesinde geniş bir bölgede saat 17.30 civarı yangın başladı. Tüm ekipler seferber oldu, inşallah önünü almaya çalışıyoruz. Büyük oranda kolayladık. 260 personel, 63 araç ve 20’nin üzerinde iş makinesiyle müdahalemiz devam ediyor. Orman Müdürlüğümüzün ve Jandarma Komutanlığımızın 3 helikopteri yangına müdahale etti. Kavaklıdere’de büyük mücadele var, inşallah oranın da en kısa zamanda kontrol altına alınmasını diliyoruz. Beçin’de 2 köyümüzü boşalttık. Boşalttığımız yerler çok kalabalık değil, 30 haneye yakın. Yangın geniş bir alanda etkili. Helikopterlerimiz akşam geç saate kadar müdahale etti. Havalar çok kurak, yangının çıkışıyla ilgili her ihtimaller değerlendiriliyor. Helikopter müdahalesi devam edecek, inşallah sabah kalmaz diye umut ediyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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