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        Milas'ta orman yangını (3)

        YOĞUNMÜCADELE DEVAM EDİYORMilas'ta çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, yangın 6'ncı saatini geride bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 01:06 Güncelleme: 17.08.2024 - 01:10
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        Milas'ta orman yangını (3)
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        YOĞUNMÜCADELE DEVAM EDİYOR

        Milas’ta çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, yangın 6'ncı saatini geride bıraktı. Kara unsurları yangının büyümesini engellemek için yoğun mücadele veriyor. Ekiplerin çalışmalarına gönüllüler de destek verirken, iş makineleri ve dozerler yardımıyla yangının önünün kesilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bölgedeki çiftçiler ve vatandaşlar da hortum taşıyarak ekiplere yardım destek oluyor.

        'ORAYA KOŞUYORUZ OLMUYOR, BURAYA KOŞUYORUZ OLMUYOR'

        Yangına müdahale eden gönüllü Arda Gülenay, "Karşılaştığımız en zor durumlardan birisi. Farklı farklı yerlerden parlıyor. Oraya koşuyoruz olmuyor, buraya koşuyoruz olmuyor. Rüzgar müsaade ederse kontrol altına alacağız ama sabah ancak hava desteği ile hallolacak gibi" dedi.

        'YANDIK, YANDIK BİTTİ ABİ, ÇOK KÖTÜ OLDUK'

        Yangın bölgesine yakın alanda zeytin ağaçları olduğunu söyleyen çiftçi Yüksel Karaca da "Vallahi ciğerimiz yandı. Yandık, yandık bitti abi, çok kötü olduk. Hele şu canlılar, dağlar yok oldu. Ben 55 yaşındayım, bildim bileli bu çamlar burada. Bir daha ne zaman gelecek bu ağaç? Burada zeytinliklerimiz var, yangın geldi yanaştı zaten" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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