Bakan Işıkhan: 40 binden fazla Filistinli kardeşimiz öldürüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Muğla'ya geldi. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan, ardından Muğla Sıtkı Üniversitesi (MSKÜ) AKM A Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muğla İl Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

Bakan Işıkhan, İsrail'in ekim ayından bu yana Gazze'de hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını ve yardım kolilerinin dağıtıldığı çadırları vurduğunu dile getirip, "Gözünü adeta kan bürümüş bu katillerin yaptığı soykırımla bugüne kadar 40 binden fazla Filistinli kardeşimiz öldürüldü. Su, gıda, temel insani ihtiyaçların olmadığı bir coğrafyada yaşayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Perşembe günü Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas misafirimiz oldu. Filistin'in haklı davasını ve Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini tüm dünyaya anlatma fırsatı buldu. Şeref konuğu olarak Filistin halkı adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap etti. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye olarak elimizden gelen her şekilde ve tüm imkanlarımızla Filistin'in haklı davasını savunmaya, Gazzeli yetimlerin gür sesi olmaya ve katiller yaptıklarının hesabını verinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, toplantının ardından MSKÜ AKM B Salonu'nda düzenlenen Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Işıkhan, "Muğla konumu ve iklimi itibariyle çeşitli medeniyetlere binlerce yıl ev sahipliği yapmış kadim bir kıyı şehrimiz. Doğası, dokusu, tarihi ve ekonomisi bakımından da tüm dünya ülkeleri için adeta bir cazibe merkezi. Şehrimizin Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas gibi her bir ilçesi, turizm ve tarım alanında uluslararası marka haline gelmiş durumda. Bu ilçeler, dünyadaki birçok şehirden daha fazla tanınırlığa sahip. Aslında bu tanınırlık da büyük bir potansiyeli içinde barındırıyor" dedi.

'KADIN VE GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7'den 70'e her bireyin kalkınma hamlemize destek verdiği bir sistem için bilhassa kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu sebeple, kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli işgücünü yetiştirecek yapısal çözümler başta olmak üzere bu sürece katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Özellikle kadın istihdamı, istihdam politikalarımızın önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlüklere kavuşma noktasında büyük mücadeleler vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da en çok önemsediği konuların başında geliyor. Çünkü hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu, kadın- erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun bir hareketten geçmektedir. Kadınların gücü olmadan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek ve istihdamdaki paylarını artıracak projeler geliştiriyoruz. Genç ve engellilerin de istihdama katılmaları amacıyla benzer projeleri yakın zamanda hayata geçireceğiz."