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        Muğlaspor'da kamp bitti

        TFF 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-16 Ağustos tarihlerinde Kartepe'de gerçekleştirdiği 2'nci etap çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:01 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:01
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        Muğlaspor'da kamp bitti
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        TFF 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-16 Ağustos tarihlerinde Kartepe'de gerçekleştirdiği 2'nci etap çalışmaları tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 11 gün süren kamp boyunca 3 hazırlık maçı oynadı. Muğla; Beykozspor, Muşspor ve 1922 Konyaspor'a karşı oynadığı 3 özel maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Takımı kamp boyunca Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Sportif Direktör Ozan Özkan yalnız bırakmadı. Başkan Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, Genel Kaptan Süleyman Çulha, yönetim kurulu üyeleri Aykut Asar ve Oral Kaplan da kampı ziyaret ederek antrenmanlar ile maçları takip etti. Yeşil-beyazlılar, 11 gün süren Kartepe kampının tamamlanmasının ardından 3 günlük izin yapıp salı günü Muğla'da gerçekleştireceği antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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