Muğlaspor'da kamp bitti

TFF 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-16 Ağustos tarihlerinde Kartepe'de gerçekleştirdiği 2'nci etap çalışmaları tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 11 gün süren kamp boyunca 3 hazırlık maçı oynadı. Muğla; Beykozspor, Muşspor ve 1922 Konyaspor'a karşı oynadığı 3 özel maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Takımı kamp boyunca Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Sportif Direktör Ozan Özkan yalnız bırakmadı. Başkan Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, Genel Kaptan Süleyman Çulha, yönetim kurulu üyeleri Aykut Asar ve Oral Kaplan da kampı ziyaret ederek antrenmanlar ile maçları takip etti. Yeşil-beyazlılar, 11 gün süren Kartepe kampının tamamlanmasının ardından 3 günlük izin yapıp salı günü Muğla'da gerçekleştireceği antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.