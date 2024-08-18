Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK, Eyüpspor deplasmanına çıkacak

        Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilip 2024-2025 sezonuna mağlubiyetle başlayan Bodrum Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK, Eyüpspor deplasmanına çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilip 2024-2025 sezonuna mağlubiyetle başlayan Bodrum Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Bodrum FK'da sakatlığı bulunan Tunahan maçta görev alamayacak. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Bizim iyi bir oyun düzenimiz var. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Ligdeki ikinci sınavımızı başarılı bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.

        Eyüpspor'da ise Teknik Direktör Arda Turan, geçen hafta Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede görev alamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!
        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem

        Benzer Haberler

        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (2)
        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (2)
        Muğla açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde orman yangını çıktı
        Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde orman yangını çıktı
        Muğlaspor'da kamp bitti
        Muğlaspor'da kamp bitti
        21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sahnelendi
        21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sahnelendi