Muğla'da orman yangını

Yatağan'ın kırsal Yava Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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