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        Muğla'da orman yangını

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:30
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        Muğla'da orman yangını
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        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Yatağan'ın kırsal Yava Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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