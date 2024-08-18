Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (2)

Muğla'nın Ula ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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