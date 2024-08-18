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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (3)

        ARIKOVANLARI YANDIMuğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:16 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:20
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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (3)
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        ARIKOVANLARI YANDI

        Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Her iki ilçedeki yangınlara toplam 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz 14 su tankeri, 5 dozer ve 294 personel müdahale ediyor. Alevleri sıçradığı Yatağan'ın Yava Mahallesi'ndeki içi arı dolu 30 kovan da zarar gördü.

        İKİ MAHALENİN BOŞALTILMASI İSTENDİ

        Öte yandan Yatağan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, alevlerin ilerlediği Nebiköy ve Kafaca mahallerinin tedbir amacıyla boşaltılmasının istendiği bildirildi.

        Fırat AKAY / MUĞLA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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