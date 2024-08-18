Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (3)

ARIKOVANLARI YANDI

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Her iki ilçedeki yangınlara toplam 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz 14 su tankeri, 5 dozer ve 294 personel müdahale ediyor. Alevleri sıçradığı Yatağan'ın Yava Mahallesi'ndeki içi arı dolu 30 kovan da zarar gördü.

İKİ MAHALENİN BOŞALTILMASI İSTENDİ

Öte yandan Yatağan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, alevlerin ilerlediği Nebiköy ve Kafaca mahallerinin tedbir amacıyla boşaltılmasının istendiği bildirildi.