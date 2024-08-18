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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (4)

        KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDIMuğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Aydın-Muğla kara yolunun Yatağan-Çine arasındaki bölümünün çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:38 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:38
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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (4)
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        KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

        Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Aydın-Muğla kara yolunun Yatağan-Çine arasındaki bölümünün çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Aydın-Muğla Karayolu’nun Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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