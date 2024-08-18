Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (4)

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Aydın-Muğla kara yolunun Yatağan-Çine arasındaki bölümünün çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Aydın-Muğla Karayolu’nun Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur" denildi.