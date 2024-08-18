Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (5)

KÖYLÜLERTANKERLERLE SEFERBER OLDU

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki yangını söndürme çalışmalarına destek için köylüler seferber oldu. Köylüler traktörlerine bağladıklar tankerlerle kuyudan aldıkları suyu Kafaca Mahallesinde bulunan sulama göletine taşıdı. Burada helikopterler için su takviyesi yapan köylüler göletin sürekli dolu olmasını sağladı. 100’e yakın traktör aralıksız olarak gölete su taşıdı. helikopterler bu sayede yangın bölgesine aralıksız olarak sorti yaparak, alevlere müdahalede bulunabildi. Traktörüyle su taşıyan köylülerden Önder Sungur, "Yatağan Kafaca bölgesindeki gölete yangından dolayı su getirdik. Helikopterler buradan su alıyor" dedi.