Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (6)
YATAĞAN'DAKİYANGINDA ARICILIK YAPAN BABA-OĞULA GÖZALTIMuğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma bölgede yaptığı incelemede yangının kovanların bulunduğu bölgeden çıktığını belirledi.
YATAĞAN'DAKİYANGINDA ARICILIK YAPAN BABA-OĞULA GÖZALTI
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma bölgede yaptığı incelemede yangının kovanların bulunduğu bölgeden çıktığını belirledi. Arıcılık yapan M.Ş. (68) ve oğlu İ.Ş. (47) gözaltına alındı. Yangının baba - oğulun arılara körük ile duman verirken, yangına neden oldukları saptandı. Gözaltına alınan M.Ş. ve oğlunun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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