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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (6)

        YATAĞAN'DAKİYANGINDA ARICILIK YAPAN BABA-OĞULA GÖZALTIMuğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma bölgede yaptığı incelemede yangının kovanların bulunduğu bölgeden çıktığını belirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 20:31 Güncelleme: 18.08.2024 - 20:31
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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (6)
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        YATAĞAN'DAKİYANGINDA ARICILIK YAPAN BABA-OĞULA GÖZALTI

        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma bölgede yaptığı incelemede yangının kovanların bulunduğu bölgeden çıktığını belirledi. Arıcılık yapan M.Ş. (68) ve oğlu İ.Ş. (47) gözaltına alındı. Yangının baba - oğulun arılara körük ile duman verirken, yangına neden oldukları saptandı. Gözaltına alınan M.Ş. ve oğlunun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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