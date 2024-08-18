Datça'daki orman yangınında 1 gözaltı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında İran uyruklu olduğu öğrenilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Datça ilçesi Kızılbük mevkisindeki ormanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerin İran uyruklu olduğu belirtilen bir şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı bildirilirken, yangının çıkmasıyla ilgisinin araştırıldığı öğrenildi.