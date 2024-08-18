Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'daki orman yangınında 1 gözaltı

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında İran uyruklu olduğu öğrenilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 21:38 Güncelleme: 18.08.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'daki orman yangınında 1 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında İran uyruklu olduğu öğrenilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Datça ilçesi Kızılbük mevkisindeki ormanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerin İran uyruklu olduğu belirtilen bir şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı bildirilirken, yangının çıkmasıyla ilgisinin araştırıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama!
        Tel Aviv'de patlama!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Galatasaray'dan açıklama
        Galatasaray'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?

        Benzer Haberler

        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (8)
        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (8)
        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (7)
        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (7)
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muğla'da Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konu...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muğla'da Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konu...
        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (6)
        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (6)
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muğla'da Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konu...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muğla'da Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konu...
        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki yangını çıkardığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki yangını çıkardığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı