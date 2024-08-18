Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangını (7)

BAKANYUMAKLI’DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen perşembe gününden bugüne kadar 109’u orman yangını, 138’i kırsal olmak üzere 247 yangına müdahale edildiğini, bunlardan 241’inin kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Yumaklı, “Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla’nın Ula ilçesinin Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, “En son saat 01.00’de İzmir’de Karşıyaka Yamanlar yangınının kontrol altına alındığı bilgisini vermiştik ve o saatten itibaren 5 yangının aktif olarak devam ettiğini söylemiştim. Bunlardan birincisi İzmir Menderes‘teki Tahtalı Barajı’nın her iki yanında da devam eden yangındı. Bunun enerjisini düşürüldüğünü söylemiştim. Aynı şekilde arkadaşlar müdahaleye devam ediyorlar. Ancak arazinin çok sarp kayalık ve ulaşılma sorunu sebebiyle farklı yollardan ulaşarak yollar açarak birbiri peşine hortumlar ekleyerek buraya ulaşıyorlar, müdahaleler devam ediyor. Bu gece boyunca da devam edecek tehlike arz eden herhangi bir durum yok. İkinci yangın Aydın Bozdoğan‘daki yangındı. Bu yangınla alakalı da arkadaşlarımız bütün gece müdahalelerine devam ettiler ve biraz önce biz keşiften döndük tekrar son haline baktık. Herhangi bir problem kalmamış görünüyor. Çok büyük oranda kontrol edildi. Bozdoğan’ın ki birkaç kez söylemiştim, bize endişeye sevk edebilecek kadar geniş bir alana yayılmıştı. Üçüncüsü Karabük’tü. Karabük’teki yangın da an itibari ile kontrol altına alınmış vaziyette. 5 yangından 1’i kontrol altına alındı. Manisa Gördes yangını o da dün itibari ile aslında çok yaklaşmıştı ancak rüzgarın çok kararsız ve farklı yönlere şiddetli esmesi sebebiyle arkadaşlarımızı zorladı. Müdahalelerine devam ettiler. Çok büyük oranda tamamlandı. Gece soğutma çalışmaları devam edecek. Uşak Eşme bizi uğraştırdı. Çünkü burada da ulaşılamaz yerler vardı. Burada da büyük oranda kontrol sağlandı. Bununla ilgili de son bilgiyi yarın vereceğiz. Sabah son kontrollerden sonra aynı zamanda soğutma işlemleri de devam ediyor. Hemen arkadaşlarımız ilk müdahaleye başladılar” diye konuştu.

241 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Konuşmasına devam eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Mersin Silifke kontrol altına alınmış oldu. Muğla Yatağan‘daki yangın için de şu anda herhangi bir tehlike yerleşim yeri tehlikesi olmadığını söylemek istiyorum. Yatağan’da Nebiköy, Kayırlı ve Ramada bu üç köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi. Bir risk yok. Ancak yine de tedbirli olmakta fayda var. Bir bölümü itibari ile bazı yolların kapatılması söz konusu olmuştu ama akşam rahatlayınca bu yollarda açılmış oldu. Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 109’u orman, 138’i kırsal olmak üzere 247 yangına müdahale edildi. Bunlardan 241’i kontrol altına alındı. Bizlere destek olan valiliklerimiz, yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, vatandaşlarımız ve her kimler varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. İkazlarımıza uyup tedbir alan ve hassasiyet göstererek bizlere yardımcı olan bizlerden de dualarını esirgemeyen vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok. Önümüzdeki pazar gününe kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bizlere olan uyarılarını dikkate alalım. Mümkün olduğu kadar kapalı alanların dışında aleve ateşe sebep olabilecek herhangi bir şey yapmayınız. 15 Eylül’e kadar dediğim gibi bütün ilgili kurumlar başta Orman Genel Müdürlüğü alarm durumunda. Bunlara hiç gerek kalmasın” dedi.