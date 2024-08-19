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        Muğla'daki yangınlar kısmen kontrol altında

        MUĞLA'nın Ula ile Yatağan ilçelerindeki orman yangınları 2'nci gününde havadan ve karadan müdahale sonucu 21 saatte kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:25
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        Muğla'daki yangınlar kısmen kontrol altında
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        MUĞLA'nın Ula ile Yatağan ilçelerindeki orman yangınları 2'nci gününde havadan ve karadan müdahale sonucu 21 saatte kısmen kontrol altına alındı.

        Yatağan'ın Yava Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz ve 135 personelle karadan müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Nebiköy, Kayırlı ve Ramada mahallelerindeki 58 ev tedbiren tahliye edildi. Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatıldı. Riskin ortadan kalkması üzerine kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Yatağan'da başlayan yangın nedeniyle 30 küçükbaş ve 23 büyükbaşı tahliye ettiklerini, bir arıcıya ait 60 kovanın ise zarar gördüğünü söyledi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma bölgede yaptığı incelemede yangının kovanların bulunduğu bölgeden çıktığını belirledi. Arıcılık yapan M.Ş. (68) ve oğlu İ.Ş. (47) gözaltına alındı. Baba-oğulun arılara körük ile duman verirken, yangına neden oldukları saptandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Ula'da ise dün saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangınına 11 uçak, 7 helikopter, 31 arazöz ve 210 personelle müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. 2 ilçedeki söndürme çalışmalarına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, emniyet ve jandarma teşkilatına ait TOMA'lar, gönüllüler, çevredekiler ile sivil toplum örgütleri de destek oldu.

        Günün aydınlanması ile uçak ve helikopterler havadan müdahaleye başladı. 2 ilçedeki yangınlar 21 saat süren yoğun müdahaleler sonucunda saat 11.00 itibarıyla kısmen kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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