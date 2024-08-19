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        Muğla'daki yangınlar kontrol altında (2)

        KONTROLALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'da dün çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:30
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        Muğla'daki yangınlar kontrol altında (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'da dün çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor" dedi.

        YATAĞAN'DA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Bölgede yeşil örtünün yerini gri küllere bıraktığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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