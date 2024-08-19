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        Muğla'daki yangınlar kontrol altında (3)

        BABA- OĞUL TUTUKLANDIMuğla'nın Yatağan ilçesinde, arıcı körüğüyle duman verme işlemi sırasında orman yangını çıkmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan baba Mehmet Şahin (78) ve oğlu İlhan Şahin (47), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 19:56 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:00
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        Muğla'daki yangınlar kontrol altında (3)
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        BABA- OĞUL TUTUKLANDI

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, arıcı körüğüyle duman verme işlemi sırasında orman yangını çıkmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan baba Mehmet Şahin (78) ve oğlu İlhan Şahin (47), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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