Muğla'daki yangınlar kontrol altında (3)

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, arıcı körüğüyle duman verme işlemi sırasında orman yangını çıkmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan baba Mehmet Şahin (78) ve oğlu İlhan Şahin (47), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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