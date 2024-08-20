Bodrum FK puanla tanışamadı

TARİHİNDEilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 2'nci haftada Eyüpspor'a konuk olan Bodrum Futbol Kulübü, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-1 kaybederek henüz puanla tanışamadı. İlk maçında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne evinde 90+7'nci dakikada yediği tek golle mağlup olan yeşil-beyazlılar, Kayserispor ve Adana Demirspor'la birlikte puan alamayan 3 takımdan biri oldu. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise iyi futbol oynadıklarını ancak kalite eksikliği nedeniyle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Maçın ilk yarısında istediklerini sahaya yansıttıklarını ve golü bulduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Çok pozisyona girdik. Bir tanesini değerlendirdik. İkinci yarı başında yediğimiz golle inişe geçtik. İkinci yarı ligin gerçekleriyle daha fazla karşılaştık. Bir şeyleri toparlamamız lazım. İstatistiklere baktım, rakip ceza sahasında 24 kez topla buluşmuşuz ve 1 gol attık. Rakip 18 kez topla buluştu ve 4 gol attı. Bu bence çok şeyi gösteriyor. Bu doğrultuda kadro yapılanmamıza dikkat etmeliyiz, yoksa sıkıntı yaşayabiliriz" diye konuştu.

"KÜME DÜŞME LAFINI KULLANMAK İSTEMİYORUM" Transferde kulüp politikaları doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç oyuncularımız var. Bununla beraber takımımızın iyi olması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Oyun olarak iyiyiz ama yetmiyor. Bu ligin kalite gerçeği var. Oyuncu kardeşlerimin mücadelesi, isteği ve arzusu çok iyi. Ancak bir yerde tıkanıyoruz, bunu gidermemiz lazım. Yol yakınken bir şeyleri değiştirmeliyiz. Küme düşme lafını kullanmak dahi istemiyorum. Lige renk katmak istiyoruz. Oyunumuz bundan önce beğenildi, bu takdiri yeniden yaşamak istiyoruz."