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        Fatih Terim Bodrum'da 'mağdur' sıfatıyla ifade verdi

        YÜKSEK karlı fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 28 kişinin dolandırılmasıyla ilgili Seçil Erzan'ın yargılandığı davada Fatih Terim, Muğla'nın Bodrum ilçesinde mağdur sıfatıyla Bodrum Adliyesinde ifade verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 20:04 Güncelleme: 20.08.2024 - 20:05
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        Fatih Terim Bodrum'da 'mağdur' sıfatıyla ifade verdi
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        YÜKSEK karlı fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 28 kişinin dolandırılmasıyla ilgili Seçil Erzan'ın yargılandığı davada Fatih Terim, Muğla'nın Bodrum ilçesinde mağdur sıfatıyla Bodrum Adliyesinde ifade verdi.

        Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Arda Turan ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 28 kişinin dolandırdığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'la 7 sanığın yargılandığı dava ile ilgili Fatih Terim, Bodrum Adliyesi'nde mağdur sıfatıyla ifade verdi. Terim, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Bodrum Adliyesi'nin ana kapısından giriş yaparak Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul Adliyesi'ne bağlanarak mağdur sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 30 dakika adliyede kalan Terim, daha sonra protokol girişinden adliyeden ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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